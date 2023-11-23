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ضبط 49 موقعا لبيع مسروقات من شركة الكهرباء في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 01:43 مساء
ضبط 49 موقعا لبيع مسروقات من شركة الكهرباء في الزاوية
موقع مستخدم في بيع مسروقات خاصة بالشركة العامة للكهرباء في الزاوية. (مكتب النائب العام)
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أعلن مكتب النائب العام اليوم الخميس ضبط 49 موقعا في مدينة الزاوية يستخدم لبيع المسروقات الخاصة بمعدات مملوكة لشركة العامة للكهرباء.

وفتح المحامي العام بالزاوية تحقيقا في وقائع سرقة مكونات الشبكة الكهربائية بالمدينة، وملاحقة المتورطين فيها، حيث قادت الجهود إلى اكتشاف المواقع المتورطة في هذا النشاط، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى استعمال 40 وافدا وخمسة مواطنين لتلك المواقع في نشاط بيع متحصلات جرائم سرقة مكونات الشبكة الكهربائية.

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