«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر الليلة مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصة على ساحل مصراتة وسرت ومساء الغد قد تشمل باقي الساحل.

• الرياح جنوبية غربية بوجه عام بينما تكون شمالية غربية على ساحل سرت سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.