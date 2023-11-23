حالة الطقس في ليبيا (الخميس 23 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال، تصحبها أحيانا خلايا رعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها أحيانا خلايا رعدية، ومن المتوقع أن تكون جيدة من مساء اليوم على المناطق من الخمس حتى مصراتة، وبني وليد وما جاورها والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب ، وتتكاثر السحب من مساء الجمعة مع سقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة يوم السبت والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول يوم السبت إلى جنوبية غربية فشمالية غربية قد تصل إلى سرعتها 60 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و26 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاضا غدا.