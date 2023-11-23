السوق الرسمية: انخفاض الدولار أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة الأميركية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.03 دينار، واليورو عند 5.25 دينار.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، ثبت متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.55 دينار، وارتفع سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار 1.30 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.