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الملف الليبي على طاولة محادثات مصرية مع مجموعة الأزمات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 01:00 صباحا
الملف الليبي على طاولة محادثات مصرية مع مجموعة الأزمات الدولية
ممثلون عن المجلس المصري للشؤون الخارجية يجتمعون مع وفد مجموعة الأزمات الدولية في القاهرة، الأربعاء 22 نوفمبر 2023 (الإنترنت)
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ناقش المجلس المصري للشؤون الخارجية مع وفد مجموعة الأزمات الدولية موقف القاهرة إزاء الملف الليبي، وذلك خلال لقاء عُقد اليوم الأربعاء في القاهرة.

وأفاد بيان للمجلس المصري للشؤون الخارجية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بأن اللقاء بحث «دور مصر في القارة الأفريقية، ولا سيما بمنطقة القرن الأفريقي، وإزاء الأزمة بليبيا»، بالإضافة إلى «حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط».

ويعد المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي تأسس العام 1999، هيئة مستقلة تعنى ببحث ومناقشة القضايا الخارجية ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالمصالح المصرية.

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دور مصر بشأن القضية الفلسطينية
وأضاف البيان أن اللقاء، الذي جمع ممثلي المجلس المصري برئاسة السفير محمد العرابي ووفد مجموعة الأزمات الدولية بقيادة آلان بوسويل، تطرق إلى تطورات الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة، وجهود مصر لإتمام اتفاق الهدنة بين «إسرائيل» وحماس، وصفقة تبادل المحتجزين لدى الجانبين.

وتناول الاجتماع مساعي مصر لضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية إلى داخل قطاع غزة؛ للتخفيف من معاناة الفلسطينيين وحجم الكارثة الإنسانية بالقطاع، فضلا عن تأكيد أهمية التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وبدء محادثات سياسية؛ من شأنها إحياء عملية السلام، لحل الصراع من جذوره عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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