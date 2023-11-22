تكالة يبحث مع سفير بريطانيا الخطوات المتخذة لإنهاء المراحل الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن تطورات العملية السياسية في ليبيا، والخطوات المتخذة لإنهاء المراحل الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم الأربعاء في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وأشار البيان إلى ترحيب تكالة بالسفير البريطاني الجديد، متمنيا له التوفيق في «مهامه السامية»، ومؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى تأكيد الحاجة إلى استكمال الوصول إلى توافق وطني يؤدي إلى إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.

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سفير بريطانيا يجري لقاءات في مستهل عمله بليبيا

وبدأ السفير البريطاني مهامه الرسمية في ليبيا بلقاء رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» في الثامن من نوفمبر الجاري، عقب وصوله العاصمة طرابلس، ثم انتقل إلى بنغازي، أول من أمس الإثنين، حيث التقى قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، وعقد لقاءات مع أعضاء مجلس النواب.

وأمس الثلاثاء، قال السفير مارتن لونغدن، في تسجيل مصور بثته السفارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ليبيا تواجه تحديات سياسية صعبة»، لكنه أشار إلى أنها «تتمتع بإمكانات كبيرة، خاصة في ظل الدعم المناسب من المجتمع الدولي».