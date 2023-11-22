مستشهدًا بليبيا.. محلل يقترح قيام إيطاليا بدور الوسيط بين الغرب والجنوب العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

اقترح محلل إيطالي تعزيز دور بلاده كحلقة وصل بين الغرب والجنوب العالمي، مستشهدًا بعلاقة روما مع الدول المعقدة مثل ليبيا وسورية وإيران، أي تلك التي لم تكن للغرب علاقات إيجابية معها تاريخيًا.

ويقول مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في روما، أرتورو فارفيلي، إن إيطاليا التي قال إنها القوة المتوسطة التي كانت فترة طويلة بمثابة جسر في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأوسع يمكنها الاستفادة من تصور «القوة غير الغازية من وجهة نظر الدفاع والأمن» في تعزيز دورها كجسر مع الجنوب العالمي، وفقاً لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

موقف دول «الجنوب العالمي» في الصراعات الدولية

يعتقد فارفيلي أن هناك دولا لا تعتزم التحالف، في إشارة إلى القوى المتوسطة المنتمية إلى ما يسمى «الجنوب العالمي»، التي لا تبدو مهتمة بإدخال نفسها بشكل ثابت في الميدان؛ لعدم قدرتها على مجابهة الولايات المتحدة أو الغرب، لكنها لا تريد وضع نفسها تحت تصرف الصين، معتبرا أن هذه الدول حين تجد نفسها أمام ظروف الاختيار الجبري تفضل في النهاية النماذج والعروض الغربية.

لذلك، يذهب فارفيلي للقول إن إيطاليا، التي كانت فترة طويلة بمثابة جسر في منطقة البحر الأبيض المتوسط حتى مع الدول المعقدة مثل ليبيا وسورية وإيران، يمكنها استعادة القدرة على العمل كحلقة وصل، واستغلالها ضمن الجنوب العالمي، مشيرا إلى في هذا الصدد إلى الحالة الأفريقية.

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الحضور الإيطالي في الملف الليبي

وتنخرط إيطاليا بثقل في الملف الليبي، مستفيدة من علاقات ذات جذور تاريخية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية، خاصة في قطاعي النفط والبنية التحتية، وملف إعادة الإعمار، فضلاً عن الملفات السياسية والأمنية.

وتطرق المحلل الإيطالي إلى نتائج دراسة بعنوان «العيش في عالم انتقائي: ما يجب أن يتعلمه صناع السياسات الأوروبيون من الرأي العام العالمي»، وهي إحدى الاستطلاعات التي توصلت إليها مجموعة الأبحاث في جميع أنحاء العالم بالتعاون مع مشروع البحث «أوروبا في عالم متغير»، التابع لجامعة أكسفورد.

وتمثل النتائج عنصرًا إضافيًا للحكومة الإيطالية في التفكير في التخطيط الإستراتيجي المستقبلي مثل «خطة ماتي» في أفريقيا، وأيضًا بالنسبة للمشاريع التي تتعلق بملفات مثل البلقان أو الشرق الأوسط. كم تعتبر النتائج مفيدة كذلك بالنسبة للعلاقات مع هذه الحقائق المعقدة والتوازنات القائمة مع القوى العظمى المتنافسة مثل الصين وروسيا، والقوى الناشئة والأكثر ودية مثل الهند.

فارفيلي: يمكن لإيطاليا الاستفادة من التصور التاريخي للحياد

وأشار فارفيلي إلى أن إيطاليا لديها مساحة للاستفادة من التصور التاريخي للحياد الذي توفره على الساحة الدولية كقوة غير غازية من وجهة نظر الدفاع والأمن.

وقال الخبير الإيطالي إن إنشاء روابط أكثر فعالية وعملية مع هذا الجزء من العالم سيكون على رأس جدول أعمال مجموعة السبع التي ستستضيفها إيطاليا العام المقبل.

وأضاف: «لا يمكن لإيطاليا إلا أن تظل مرتبطة بشكل جيد بالغرب والولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية بالتأكيد»، داعيًا روما إلى أن تكون أكثر نشاطًا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يجب أن تكون قادرة على قيادة ديناميكيات بروكسل.

وعلى خلفية الحرب الأوكرانية، حاولت الولايات المتحدة الأميركية إقناع دول الجنوب بدعم كييف ضد الغزو الروسي، في وقت تحاول فيه موسكو تأمين مواقف إما محايدة أو داعمة لإستراتيجيتها، ولا سيما البرازيل وجنوب أفريقيا.