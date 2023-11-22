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وقف تدفق مياه الشرب إلى أحياء غرب بنغازي 24 ساعة الأحد القادم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 07:33 مساء
وقف تدفق مياه الشرب إلى أحياء غرب بنغازي 24 ساعة الأحد القادم
جسر تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق العُروبة «جسر الجامعة» في مراحلة النهائية.. (بلدية بنغازي)
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نوه المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه سيجرى وقف تدفق المياه إلى الأحياء السكنية الواقعة غرب المدينة يوم الأحد القادم 24 ساعة، وذلك بسبب إجراء أعمال ترحيل خط مياه الشُرب الرئيسي (قُطر 600 ملم) الكائن في طريق العروبة (طريق طرابلس).

وأكد المكتب الإعلامي عبر صفحة بلدية بنغازي على «فيسبوك» أن «تدفق المياه من غرفة تخفيض الضغط رقم 3 سيتوقف 24 ساعة بدءا من يوم الأحد القادم، الموافق 26 نوفمبر الجاري، من التاسعة صباحا، وذلك للأحياء السكنية الواقعة غرب مدينة بنغازي، لإجراء الأعمال المطلوبة».

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وطمأن المكتب الإعلامي المواطنين بأن تدفق المياه سوف يعود بشكل تدريجي إلى الأحياء السكنية التي توقف الإمداد المائي عنها، بعد انتهاء الأعمال خلال المُدة المذكورة.

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