أورلاندو يلتقي المبعوث الأممي: اتفاق على خطوات «ملموسة» نحو الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، اليوم الأربعاء، إنه اتفق مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على ضرورة أن «تتخذ خطوات ملموسة نحو إجراء انتخابات للاستجابة للنداء الشعبي لإقامة مؤسسات شرعية».

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي، عقب لقاء مع باتيلي بمقر البعثة الأوروبية في طرابلس، «أكدت مجددًا دعمنا الراسخ لجهوده الرامية إلى تحقيق توافق وطني في الآراء بين جميع أصحاب المصلحة من أجل إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية»، وفق حسابه عبر منصة «إكس». ونوه أورلاندو بالاتفاق مع باتيلي على أن «الوقت قد حان لكي تشارك جميع الجهات الفاعلة بشكل بناء في عملية سياسية هادفة، وأن تتخذ خطوات ملموسة نحو إجراء انتخابات للاستجابة للنداء الشعبي لإقامة مؤسسات شرعية».

ورحب السفير الأوروبي بخطة باتيلي «لمواصلة التواصل مع جميع قطاعات المجتمع في الأسابيع المقبلة، بهدف تعزيز منصة موحدة لإعادة الإعمار في درنة»، مضيفًا «اتفقنا على ضرورة قيام جميع الأطراف المعنية بحل النزاعات بالحوار وتجنُّب أي تصعيد».

لقاءات باتيلي مع الفاعلين الليبيين

ويجري باتيلي سلسلة لقاءات مع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية لدفع العملية السياسية وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا. وكان آخر لقاءات المبعوث الأممي أمس مع وفد من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة من بني وليد، حيث استمع المبعوث الأممي إلى آراء ومقترحات قدمها بشأن دفع العملية السياسية قُدمًا وصولًا إلى إجراء الانتخابات. وجدد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون للوصول إلى تسوية توافقية حول القوانين الانتخابية.

ويوم الإثنين، التقى باتيلي أيضًا قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، واتفقا على «مواصلة الجهود المشتركة، لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا»، بحسب منشور عبر منصة «إكس». كما اجتمع المبعوث الأممي يوم الأحد مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤكدًا أنه جرى الاتفاق مع صالح على «ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات، للاستجابة للتطلعات الشعبية في إقامة مؤسسات شرعية».