قطر تطلب دعم حكومة الدبيبة لترشحها بالمنظمة البحرية الدولية...

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، أن قطر طلبت دعم دولة ليبيا لترشيحها للعضوية في مجلس المنظمة البحرية الدولية.
تكالة يناقش مع سفير قطر التطورات السياسية المحلية والإقليمية
التعاون بين ليبيا وقطر
جاء ذلك في بيان عقب لقاء بين وكيل الوزارة وسام خليفة الإدريسي مع القائم بأعمال سفارة دولة قطر في ليبيا عبدالله بن مبارك المري. حضر اللقاء مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة عادل بخيت إبراهيم، ومستشار مكتب الوكيل أسامة المناصي، وذلك في إطار تقوية أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وخصوصا في مجال المواصلات، حسب البيان.
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