قطر تطلب دعم حكومة الدبيبة لترشحها بالمنظمة البحرية الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، أن قطر طلبت دعم دولة ليبيا لترشيحها للعضوية في مجلس المنظمة البحرية الدولية.

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