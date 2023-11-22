ارتفاع كبير للإسترليني أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة البريطانية بشكل كبير أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الأربعاء مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.35 دينار مقابل 7.10 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ارتفاع الدولار واليورو

كما ارتفع سعر الدولار بشكل ملحوظ مسجلا 5.92 دينار مقابل 5.87 دينار أمس، وأيضا سعر اليورو الذي قفز إلى 4.41 دينار مقابل 6.32 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.20 دينار، والدينار التونسي على 1.84 دينار في السوق الموازية. وسجل سعر كسر الذهب «عيار 18» 280 دينارا للغرام.