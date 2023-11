أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض 662 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر الجاري. جاء ذلك في آخر تحديث إحصائي نشرته المنظمة عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس».

مشكلة الهجرة غير الشرعية والتهريب تخص أوروبا

وتقول حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، إن مشكلة الهجرة غير الشرعية والتهريب تخص أوروبا في المقام الأول، كون المهاجرين يقصدون دول القارة وليس ليبيا، فـ«هي دولة عبور وحدودها مفتوحة». وفقما ورد على لسان وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، إذ رفض الوزير العمل «خفر سواحل بإرجاع المهاجرين إلى داخل ليبيا، وتحمل مصائب وتكاليف أمنية واقتصادية واجتماعية».

From 12 to 18 November 2023, 662 migrants were intercepted and returned to Libya.



