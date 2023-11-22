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المنظمة الدولية للهجرة: اعتراض 662 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 02:10 مساء
المنظمة الدولية للهجرة: اعتراض 662 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا
إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من عرض البحر المتوسط، 27 مارس 2021. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض 662 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر الجاري. جاء ذلك في آخر تحديث إحصائي نشرته المنظمة عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس».

مشكلة الهجرة غير الشرعية والتهريب تخص أوروبا
وتقول حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، إن مشكلة الهجرة غير الشرعية والتهريب تخص أوروبا في المقام الأول، كون المهاجرين يقصدون دول القارة وليس ليبيا، فـ«هي دولة عبور وحدودها مفتوحة». وفقما ورد على لسان وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، إذ رفض الوزير العمل «خفر سواحل بإرجاع المهاجرين إلى داخل ليبيا، وتحمل مصائب وتكاليف أمنية واقتصادية واجتماعية».

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ويتزامن ذلك مع استعدادات تجريها حكومة الدبيبة لعقد مؤتمر حول الهجرة القانونية بعنوان «بحر متوسط آمن وجنوب مستقر» يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر وزراء العمل من دول الساحل والصحراء، وفقما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا) عن مصدر حكومي في طرابلس.

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