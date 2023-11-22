عقيلة يدعو النواب إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى حضور جلسة يوم الإثنين المقبل في مدينة بنغازي.

ويشمل جدول أعمال الجلسة الاستماع إلى رد الحكومة المكلفة من مجلس النواب بشأن ملف إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، حسب الدعوة المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس اليوم الأربعاء.

وستشهد الجلسة أيضًا الاستماع إلى إحاطة عقيلة بشأن آخر المستجدات في الأوضاع السياسية للبلاد.

إقرار قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني

وأقر المجلس في آخر جلساته، مشروع قانون يجرِّم التعامل مع الكيان الصهيوني، كما دعا مؤسسات الدولة إلى تقديم الدعم والمساعدات والتسهيلات للفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة غزة.

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ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون الهيئة العليا للحج والعمرة، كما صوَّت على مقترح زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس الجامعي، وأحال مشروع قانون حماية اللغة العربية إلى اللجنة التشريعية.