حكومة حماد تبحث مع مالطا تقليص مدد تأشيرات رجال الأعمال والمواطنين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد عن مناقشة تسهيل وتقليص مدد إصدار التأشيرات لرجال الأعمال الليبيين والمواطنين المسافرين إلى مالطا.

جاء ذلك خلال لقاء عقد صباح أمس الثلاثاء بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي وبين السفير والقنصل العام المالطي في ليبيا، وفق بيان للوزارة.

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تنسيق تجاري مع مالطا

ذكرت الوزارة أن اللقاء جاء في إطار «التنسيق على الصعيد التجاري والصناعي والاستثماري من خلال مشاركة الشركات المالطية ومد جسور التعاون بين البلدين الصديقين».

يشار إلى أن سفارة مالطا في طرابلس تلقت 5793 طلبا بالحصول على تأشيرة العام الماضي، وفق آخر تقرير للموقع المتخصص «شنغن فيزا».

من لقاء بين وزارة الخارجية بحكومة حماد وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي وبين السفير المالطي في ليبيا، 22 نوفمبر 2023. (الصفحة الرسمية للوزارة)

من لقاء بين وزارة الخارجية بحكومة حماد وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي وبين السفير المالطي في ليبيا، 22 نوفمبر 2023. (الصفحة الرسمية للوزارة)

من لقاء بين وزارة الخارجية بحكومة حماد وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي وبين السفير المالطي في ليبيا، 22 نوفمبر 2023. (الصفحة الرسمية للوزارة)