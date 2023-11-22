أمن طرابلس يعثر على سيارة.. والهيكل يشير إلى تبعيتها لـ«رئاسة الأركان»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، العثور على سيارة أظهر هيكلها أنها تتبع رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

وقالت المديرية في بيان إن أعضاء (الدورية ن205 دراجة نارية) التابعة لقسم النجدة تمكنوا من ضبط سيارة (تويوتا هايلوكس) بيضاء اللون ومسجلة باسم سائق المركبة.

استرجاع سيارة بعد نصف ساعة على سرقتها في طرابلس

ضبط سيارة بلوحة مزورة في طرابلس

«المهام الخاصة» تضبط سيارتين ومقطورة مسروقة في طرابلس