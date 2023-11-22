أمن طرابلس يعثر على سيارة.. والهيكل يشير إلى تبعيتها لـ«رئاسة الأركان»

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، العثور على سيارة أظهر هيكلها أنها تتبع رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».
وقالت المديرية في بيان إن أعضاء (الدورية ن205 دراجة نارية) التابعة لقسم النجدة تمكنوا من ضبط سيارة (تويوتا هايلوكس) بيضاء اللون ومسجلة باسم سائق المركبة.
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هيكل السيارة أشار إلى تبعيتها لرئاسة الأركان
وكشف الاستدلال على «رقم الهيكل الموجود بالمركبة عند منظومة الاستعلام الأمني» أنها «تابعة لرئاسة الأركان وأن رقم اللوحات مختلف»، وفق البيان. جرى حجزالسيارة داخل القسم إلى حين إحضار استبيان أو ما يثبت ملكيتها للسائق.
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