اعتديا على الأمن.. ضبط متشاجرين بحوزتهما أسلحة نارية وحشيش في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخصين متشاجرين بسلاح ناري في حالة سكر، أبديا مقاومة شديدة ضد رجال الأمن.

وأشارت المديرية في بيان إلى أن دوريات الأمن غير الظاهر بمركز شرطة سيدي خليفة رصدت شخصين متشاجرين وبحوزة أحدهما سلاح ناري، مشيرة إلى أنهما كانا في «حالة غير طبيعية». لكن البيان نوه إلى اعتداء أحد المتشاجرين على أعضاء التحريات ومقاومتهم، لحظة ضبطهما وفض الإشكالية.

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ضبط المتشاجرين وبحوزتهما سلاح ناري وحشيش

وانتهت الواقعة، وفق بيان المديرية، إلى ضبط المتشاجرين وبحوزتهما سلاح ناري وقطع من مادة الحشيش المخدرة. وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة بتهمة المشاجرة بسلاح ناري وحيازة مواد مخدرة ومقاومة رجال الأمن.

مضبوطات مع المتشاجرين عقب ضبطهما في بنغازي، 22 نوفمبر 2023. (مديرية أمن بنغازي)