باتيلي يدعو القادة السياسيين الليبيين إلى الاستماع لـ«مطالب الأطفال»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي «السلطات الليبية والقادة السياسيين الاستماع إلى انشغالات ومطالب الأطفال»، وذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس».

تغريدة باتيلي حملت مقتطفات من كلمته أمام فعالية نظمتها «يونيسف» بالتعاون مع الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون لتكريم أبطال وبطلات حقوق الطفل من جميع أنحاء ليبيا أمس الثلاثاء.

وفي حين أكد المبعوث الأممي أن الأطفال «يشكلون العماد الحقيقي لمستقبل البلاد»، فقد دعا إلى «توفير بيئة تحمي حقوق الطفل في التعليم والرعاية الصحية والسلامة والمشاركة في الحياة العامة». وقال باتيلي «أثنيت على المساهمات الرائعة لهؤلاء الفتية والفتيات، وعلى ترافعهم الذي لا يعرف الكلل عن حماية وتعزيز حقوق الطفل في مجتمعاتهم المحلية»، مضيفا «أنا معجب بانخراطهم النشط من أجل المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار في ليبيا موحد».

لقاءات باتيلي مع الأطراف السياسية

وتزامنت دعوة باتيلي إلى «الاستماع لانشغالات ومطالب الأطفال» مع سلسلة لقاءات يجريها مع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية لدفع العملية السياسية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا.

وكان آخر لقاءات المبعوث الأممي أمس مع وفد من المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة من بني وليد، حيث استمع المبعوث الأممي إلى آراء ومقترحات قدمها بشأن دفع العملية السياسية قُدمًا وصولًا إلى إجراء الانتخابات. وجدد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون للوصول إلى تسوية توافقية حول القوانين الانتخابية.

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ويوم الإثنين، التقى باتيلي أيضا قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، واتفقا على «مواصلة الجهود المشتركة، لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا»، بحسب منشور عبر منصة «إكس». كما اجتمع المبعوث الأممي يوم الأحد مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤكدًا أنه جرى الاتفاق مع صالح على «ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء الانتخابات، للاستجابة للتطلعات الشعبية في إقامة مؤسسات شرعية».

من فعالية نظمتها «يونيسف» بالتعاون مع الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون لتكريم أبطال وبطلات حقوق الطفل من جميع أنحاء ليبيا أمس الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023. (منصة إكس)