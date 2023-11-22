712 مستحقا في الدفعة الثانية من تعويضات المباني المتضررة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قال مشرف ملف التعويضات بمكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في سرت مختار صالح إن 712 مواطنا مستحقون في الدفعة الثانية من التعويضات المالية المخصصة لأصحاب المنازل المتضررة بالمدينة خلال العام 2011.



وباشرت اللجنة المالية المكلفة من البلدية مطلع الأسبوع الجاري استلام الأوراق اللازمة من المستحقين من أجل صرف التعويضات المخصصة من وزارة الإسكان والتعمير في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

- بلدية سرت توزع الدفعة الأولى من التعويضات المالية



وحضر عميد المجلس البلدي سرت أعمال اللجنة خلال استلام الأوراق، وتشمل مستندات تثبت ملكية المستحقين للمنازل، مع مطابقتها بالكشف الوارد من البلدية، تمهيدا لصرف الصكوك المصرفية قريبا لهم.