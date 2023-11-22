حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 22 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال الغربي مع سقوط أمطار متفرقة يتخللها خلايا رعدية أحيانا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 21 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء الجمعة والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 21 و26 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على غدامس والحمادة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.