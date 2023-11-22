السوق الرسمية: ارتفاع الدولار والإسترليني وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع سعر الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.81 دينار أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.03 دينار من 6.02 دينار أمس، في حين تراجع اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.26 دينار أمس.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.30 دينار، بينما صعد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.