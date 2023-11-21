شاهد في «اقتصاد بلس»: أزمة التعليم العالي.. بين الضبابية والتأجج

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على أزمة أعضاء هيئة التدريس الجامعي التي تشهد غموضًا بعد اعتصام جرى تنفيذه الشهر الماضي، ومن ثم الدخول في مفاوضات مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وتنظيم احتجاجات أدت إلى اعتقال نقيب عبدالفتاح السائح.

350 عائلة متضررة من فيضانات درنة تقيم في مخيمات موقتة

كما أشار البرنامج إلى معلومات نقلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى السلطات في شحات بوجود 350 أسرة متضررة من درنة تقيم في مخيمات موقتة غير رسمية، لافتًا إلى أن أكثر من 30 ألف شخص تلقوا مساعدات إنسانية جديدة ومستمرة في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات، وذلك خلال الفترة الممتدة من الثامن حتى الـ14 من شهر نوفمبر الجاري.

جهاز الإمداد الطبي يرسل 26 طنًا من المساعدات إلى قطاع غزة

ولفت البرنامج أيضًا إلى إرسال جهاز الإمداد الطبي 26 طنًا من المواد الطبية والأدوية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة، للمساهمة في دعم مستشفياتها التي تعاني نقصًا في الأدوية والمستلزمات الطبية؛ بسبب القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع.

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