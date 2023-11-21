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وزارة العدل تنظم ندوة حوارية حول عقود زواج المغتربين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 10:15 مساء
وزارة العدل تنظم ندوة حوارية حول عقود زواج المغتربين في طرابلس
الندوة الحوارية حول «عقود زواج المغتربين الإشكالات والحلول» في طرابلس، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (وزارة العدل)
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نظَّم قسم المأذونين الشرعيين بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، ندوة حوارية بعنوان «عقود زواج المغتربين الإشكالات والحلول» في طرابلس.

وحضرت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن جانبًا من فعاليات الندوة الحوارية إلى جانب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير المكتب القانوني ومدير إدارة التدريب ورئيس قسم المأذونين الشرعيين بالوزارة وعدد من المستشارين والقضاة وقضاة الإشراف بالمحاكم الابتدائية وعدد من المأذونين الشرعيين.

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وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الندوة جرى خلالها مناقشة الإشكالات التي تواجه المأذونين الشرعيين عند توثيق عقود التصادق المبرمة خارج الأراضي الليبية والأطر الإجرائية والإدارية التي تُسهم في تحقيق التوأمة بين جهات الدولة ذات الاختصاص وفق نظام إداري ومنظومة رقمية يجري ربطها بكل جهات الدولة ذات الاختصاص لوضع أسس لحلحلة الإشكالات العملية فيما يتعلق بعقود الزواج الخاصة بالمغتربين.

الندوة الحوارية حول «عقود زواج المغتربين الإشكالات والحلول» في طرابلس، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (وزارة العدل)
الندوة الحوارية حول «عقود زواج المغتربين الإشكالات والحلول» في طرابلس، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (وزارة العدل)
الندوة الحوارية حول «عقود زواج المغتربين الإشكالات والحلول» في طرابلس، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (وزارة العدل)
الندوة الحوارية حول «عقود زواج المغتربين الإشكالات والحلول» في طرابلس، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (وزارة العدل)
الندوة الحوارية حول «عقود زواج المغتربين الإشكالات والحلول» في طرابلس، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (وزارة العدل)
الندوة الحوارية حول «عقود زواج المغتربين الإشكالات والحلول» في طرابلس، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (وزارة العدل)
الندوة الحوارية حول «عقود زواج المغتربين الإشكالات والحلول» في طرابلس، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (وزارة العدل)
الندوة الحوارية حول «عقود زواج المغتربين الإشكالات والحلول» في طرابلس، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. (وزارة العدل)
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