وفاة 1279 شخصًا جراء حوادث السير خلال 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، وفاة 1279 شخصًا جراء حوادث السير خلال النصف السنوي الأول من العام 2023 والمسجلة بأقسام المرور والتراخيص بمديريات الأمن.

وأفادت إحصائية نشرتها الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك» بوقوع 4184 حادثًا مروريًا خلال تلك الفترة، أسفرت عن 1279 حالة وفاة، و1828 إصابة بليغة، و1686 إصابة بسيطة.

- «الداخلية» تطلق حملة لضبط المخالفات المتسببة في الحوادث المرورية

أكثر من 32 مليون دولار خسائر حوادث السير خلال 6 شهور

وأشارت الإحصائية إلى أن تلك الحوادث خلفت خسائر تقدر قيمتها بـ32 مليونًا و22 ألفًا و964 دينارًا ليبيًا.

وفي 18 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» انطلاق حملة كبيرة لضبط المخالفات المسببة للحوادث المرورية، وتستهدف مخالفات مثل «استعمال الهاتف المحمول خلال القيادة وتجاوز السرعة المحددة قانونًا ووضع الأطفال أمام السائق خلال القيادة وعدم ربط حزام الأمان».