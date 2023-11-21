شاهد في «هنا ليبيا»: أول عملية قلب مفتوح للأطفال بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الثلاثاء الضوء على نجاح أول عملية قلب مفتوح للأطفال في مركز مصراتة الطبي لحالة لم يتجاوز عمرها عامين من مدينة سبها.

وقالت صفحة مركز مصراتة الطبي عبر «فيسبوك» إن الحالة تعاني منذ ولادتها من تشوه خلقي يتمثل في وجود بوصلة بين الشريان الرئوي والشريان الأورطي للقلب، حيث شارك في هذه العملية فريق طبي متخصص زائر من الولايات المتحدة الأميركية والذي سيكون متواجدًا لمدة 21 يومًا.

وأشار البرنامج إلى زيارة سفير بريطانيا الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدن، أمس الإثنين، ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة بنغازي. وتحت شعار «معًا لمواجهة السكري» نظمت العيادة المجمعة في سرت يومًا علميًّا لإحياء اليوم العالمي لمرضى السكري بمشاركة كلية الطب البشري ومستشفى بن سيناء التعليمي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»