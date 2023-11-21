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خلال اجتماع مجلس الطاقة.. مؤسسة النفط تستعرض خطتها لزيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 10:54 صباحا
خلال اجتماع مجلس الطاقة.. مؤسسة النفط تستعرض خطتها لزيادة الإنتاج
الاجتماع العادي الثامن للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، 20 نوفمبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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استعرضت المؤسسة الوطنية للنفط خطتها لتنفيذ المشروعات الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج، وجهودها لتفعيل المصانع بمجمع راس لانوف الصناعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الثامن للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، أمس الإثنين، بحضور رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، وجميع أعضاء المجلس؛ لمناقشة ملفات متعلقة بملف النفط، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

إضافة اختصاص شؤون المياه لمجلس الطاقة
وتناول الاجتماع مناقشة قرار مجلس الوزراء إضافة اختصاص للمجلس متعلق بشؤون المياه، وفق توصية الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس ورئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، فبراير الماضي، في جهاز النهر الصناعي.

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كما جرت مناقشة ملف المحروقات، والجهود المبذولة من كل مؤسسات الدولة، لوضع حلول واقعية لهذا الملف. وأكد المجتمعون ضرورة دعم المؤسسة التي تستهدف زيادة الإنتاج.

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