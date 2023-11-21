بالصور.. «فواتير القصاب» تكشف أسباب واقعة التسمم الجماعي في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قفل محل «قصاب تنتوش» في مدينة جنزور على خلفية اكتشاف 71 حالة تسمم جماعي إثر تناول وجبة طعام في أحد مطاعم المدينة.

وحسب بيان صادر عن المركز، فقد بيّنت الفواتير أن مصدر شراء هذه اللحوم هو «قصاب تنتوش» لبيع جميع أنواع اللحوم. وجرت عملية التفتيش والكشف والمتابعة، للوقوف ومعرفة الأسباب الأولية للتسمم الذي حدث.

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وسجل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية «عديد المخالفات في محل القصاب». بينما أظهرت صور، نشرها المركز، لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغياب شروط النظافة في المحل. وقرر المركز قفل محل «قصاب تنتوش»، والتحفظ على عينات، وإحالتها إلى المختبر لإجراء التحاليل اللازمة.

تسمم جماعي في جنزور

ويوم السبت، استقبل مستشفى جنزور العام 71 حالة تسمم، بينها 3 حالات خطيرة، بسبب تناولهم وجبة عشاء من أحد المطاعم داخل البلدية، وفق ما نقلت وسائل إعلام ليبية عن مسؤول بالمركز. ونوه المسؤول إلى قفل المطعم، وإحالة ملفه إلى النيابة العامة، بعد تفتيش المكان وأخذ عينات من وجبات العشاء، لافتا إلى الاشتباه المبدئي في اللحم المحضر منه «الشاورما» و«الإسكالوب».

وهذه هي الواقعة الثانية في غضون بضعة أشهر، إذ سبق وأعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في سبتمبر الماضي اكتشاف 80 حالة تسمم في جنزور بعد تناولهم وجبات من أحد مطاعم الشاورما والسكالوب داخل منطقة جنزور.

وفي سبتمبر الماضي، ومع تقارير دورية واردة عن تزايد حالات التسمم الغذائي للمواطنين، نبهت وزارة العمل التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» على أصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية بعدم تمكين العمالة الوافدة من إدارة حرف ذات علاقة بحفظ وتجهيز الغذاء (مطاعم وجزارة لحوم ومخبوزات) دون توافر شروط اللياقة الصحية، وخلوّهم من الأمراض.

لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد محلات القصابين في جنزور، 20 سبتمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد محلات القصابين في جنزور، 20 سبتمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أحد محلات القصابين في جنزور، 20 سبتمبر 2023. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)