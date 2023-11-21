«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من بنغازي إلى شحات...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.50 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر غدا، مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
• الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، بينما تكون متغيرة الاتجاه مساء اليوم على الساحل من الخمس إلى سرت، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب، وتتكاثر من حين إلى آخر.
• الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل من بنغازي إلى شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
• درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة، وتكون متوسطة غدا على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات بسبب اضطراب البحر.
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