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حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 21 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 09:57 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 21 نوفمبر 2023)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس نهار الثلاثاء على غالبية مناطق ليبيا، مع تأثر مناطق الشمال الغربي بتقلبات جوية بداية من مساء غد، مصحوبة برياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة، مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب، وتتكاثر من مساء غد، مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا.
- الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة، ونشط من مساء غد على المناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 21 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر.
- الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 19 و24 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب على الواحات.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية.

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