السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.02 دينار من 6.01 دينار أمس، في حين ثبت اليورو عند 5.26 دينار.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.28 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار، وتراجع سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار مقابل 1.31 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.16 دينار و0.67 دينار على الترتيب.