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توزيعات استهلاك «الكهرباء» من الطاقة: 3 مليارات دولار تكلفة الغاز و2.84 مليار من الديزل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 09:18 صباحا
توزيعات استهلاك «الكهرباء» من الطاقة: 3 مليارات دولار تكلفة الغاز و2.84 مليار من الديزل
شعار شركة الكهرباء. (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)
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أظهرت بيانات حديثة أن تقديرات شركة الكهرباء لفاتورة استهلاكها من الطاقة تصل إلى نحو 6.74 مليار دولار، بزيادة 636 مليونا عن العام الماضي، البالغة 6.01 مليون دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الشركة، واطلعت عليها «بوابة الوسط»، أن تلك الفاتورة توزعت كالتالي:

ـ الغاز الطبيعي: وصل استهلاك الشركة من الغاز إلى 3.33 مليار دولار في العام الماضي، ثم تراجع إلى 3.01 مليار في تقديرات العام الجاري.
ـ الديزل: زاد استهلاك الشركة منه إلى نحو 2.84 مليار دولار حسب تقديرات العام الجاري، مقابل 2.11 مليار دولار في العام الماضي.
ـ النفط الخام: قدرت الشركة استهلاكها لهذا العام بنحو 573 مليون دولار، بزيادة عن العام الماضي الذي بلغت فيه 368 مليون دولار.
ـ الوقود الثقيل: وصلت تقديرات الشركة لاستهلاكها من الوقود الثقيل إلى نحو 315 مليون دولار بالعام الجاري، مقابل 295 مليون دولار في العام 2022.

ارتفاع فاتورة الطاقة 90.6% خلال عام
بذلك، وصل إجمالي تقديرات شركة الكهرباء لفاتورة استهلاكها من الطاقة في العام 2023 إلى ستة مليارات و740 مليون دولار مقابل ستة مليارات و104 ملايين دولار.

- خاص لـ«بوابة الوسط»: بن قدارة يحمل الكهرباء مسؤولية استنزاف نصف إيرادات النفط والمشاي ينفي

لكن يلاحظ من بيانات الشركة أن فاتورة الطاقة، التي وصلت إلى 6.1 مليارات دولار في العام الماضي، قد قفزت إلى نحو الضعف (90.6%)، مقارنة بما سجلته في العام 2021 حين بلغت 3.2 مليار دولار.

مؤسسة النفط تتهم «الكهرباء» باستنزاف الإيرادات.. والشركة ترد
وأفصحت الشركة العامة للكهرباء عن تلك البيانات في كتاب إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، بعدما قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن الشركة تستنزف وحدها نحو نصف إيرادات النفط، أي 12 مليارا و930 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أنها تقدر فاتورة استهلاكها من الطاقة بستة مليارات و740 مليون دولار خلال العام 2023، مؤكدة أنها استندت في تقييمها للأسعار العالمية لأنواع الوقود المختلفة التي أحالتها مؤسسة النفط إلى الشركة خلال 2020 و2021 و2022.

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