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ضبط مطلوبين بتهمة استغلال غابة في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 نوفمبر 2023, 08:17 صباحا
ضبط مطلوبين بتهمة استغلال غابة في القره بوللي
أحد المطلوبين بالتعدي على غابة في القره بوللي، 20 نوفمبر 2023. (الداخلية)
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ضبطت قوات الأمن مطلوبين لدى مكتب النائب العام، لتعديهما على غابة مملوكة للدولة في بلدية القره بوللي.

وأوقفت دوريات وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون في الإدارة العامة للعمليات الأمنية المتهمين اللذين استغلا الغابة لمنافعهما الشخصية، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس الإثنين.

إزالة التعديات على غابة الكراوة بالقره بوللي وتسليمها لقطاع الزراعة

وأشار البيان إلى اتخاذ قوات الأمن الإجراءات القانونية ضد المتهمين، ثم أحيلا إلى جهات الاختصاص.

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