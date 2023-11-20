شاهد في «هنا ليبيا»: هون تستذكر شهداء الوطن إبان الحكم الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الإثنين الضوء على تجمع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وأهالي مدينة هون أول أمس السبت بميدان الشهداء في المدينة، وهو المكان الذي شنق فيه المستعمر عام 1928 تسعة عشر رجلًا من مختلف الأعمار كعقوبة بسبب دعمهم للمجاهدين في معركة قارة عافية، جنوب غرب هون في نهاية أكتوبر 1928م.

ونُظمت خلال ذكرى العام الجاري عدة أنشطة ثقافية ورياضية في مدينة هون، من بينها ندوة تثقيفية شهدت توقيع كتابين في التاريخ الحديث، والإشارة إلى مشاركة عدد من رجال المدينة في حرب 1948م ضد الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.

وطالب ممثلو المجتمع المدني وزارة التربية والتعليم بتدريس نضال أهالي مدينة هون ضد المستعمرين في كتب التاريخ للمراحل التعليمية لتكون درسًا للأجيال القادمة لبذل المزيد من أجل وطنهم.

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