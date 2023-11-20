وزارة الحكم المحلي تنظم تدريبًا لتعزيز قدرات لجان منتدى عضوات البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

نظم مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، دورة تدريبية لتعزيز قدرات لجان منتدى عضوات المجالس البلدية، وذلك بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني وبدعم من وزارة الاقتصاد والتطوير بالحكومة الألمانية والاتحاد الأوربي.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدورة التدريبية تستهدف تنمية معرفة عضوات لجان منتدى عضوات المجالس البلدية بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمل المجالس البلدية، وتعزيز قدراتهن في مجال التخطيط الاستراتيجي، وتطوير مهاراتهن في الاتصال والتواصل الفعال مع المواطنين.

- وزيرة الثقافة تلتقي عضوات المجالس البلدية

- اختتام منتدى عضوات المجالس البلدية وسط دعوات لإدماج النساء

- الدبيبة يناقش تفعيل دور عضوات المجالس البلدية في دعم الإدارة المحلية

وأضافت الوزارة أن الدورة التدريبية التي انطلقت اليوم تتواصل على مدى 4 أيام متتالية بحضور مُديرة برنامج بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا فدريكا بتروتشي، ومدير عام مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية عادل الأشهب، ومنسق عام منتدى المجالس البلدية سرور علي.

وأشارت إلى أن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار جهود وزارة الحكم المحلي للاهتمام بالمرأة وتمكينها وتعزيز دورها على مستوى صنع القرار المحلي، وتعزيز التنمية المجتمعية بالبلاد.

الدورة التدريبية للجان منتدى عضوات المجالس البلدية، الإثنين 20 نوفمبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)