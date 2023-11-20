ضمن مبادرة حكومة الدبيبة.. توزيع القروض السكنية في 3 بلديات بالجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية أوباري، اليوم الإثنين، بدء توزيع الدفعة الأولى من القروض السكنية على مستحقيها من الشباب في ثلاث بلديات بالجنوب الليبي، وذلك في فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بمدينة أوباري.

جاء توزيع القروض على المواطنين في بلديات الغريفة وبنت بية إلى جانب أوباري ضمن مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة التي اعتمدتها حكومة الوحدة الوطنية مطلع العام الجاري لدعم الشباب في جميع أنحاء البلاد.

توزيع القروض السكنية على الشباب والأسر المحتاجة

وحسب إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري فإن عملية التوزيع تضمنت الشباب والأسر المحتاجة الواردة أسماؤهم من اللجنة العليا والمعتمدة طبقا للشروط المنصوص عليها في مبادرة الإسكان الشبابي، وفق بيان البلدية. وأوضحت أن عملية التوزيع ستستمر تباعًا وفق القوائم المحالة من اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي، مشددة على ضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة كافة.

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وطلبت إدارة المصرف من المواطنين ممن وردت أسماؤهم بكشوفات الإقراض ضرورة استكمال ملفاتهم في أقرب فرصة ممكنة، ليتسنى لهم استلام الدفعة الأولى أسوة بزملائهم ممن استكملوا إجراءاتهم.

من عملية توزيع القروض السكنية بمصرف الادخار والاستثمار العقاري في أوباري، 20 نوفمبر 2023. (بلدية أوباري)

من عملية توزيع القروض السكنية بمصرف الادخار والاستثمار العقاري في أوباري، 20 نوفمبر 2023. (بلدية أوباري)

من عملية توزيع القروض السكنية بمصرف الادخار والاستثمار العقاري في أوباري، 20 نوفمبر 2023. (بلدية أوباري)