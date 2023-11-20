أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الإثنين 20 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في تعاملات السوق الموازية، اليوم الإثنين.

وسجل سعر صرف العملة الأميركية 5.84 دينار مقابل 5.83 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». واستقر سعر صرف اليورو إلى 6.24 دينار وسعر الجنيه الإسترليني عند 7.10 دينار. كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.20 دينار، والدينار التونسي على 1.84 دينار في السوق الموازية.