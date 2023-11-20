أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الإثنين 20 نوفمبر 2023)

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في تعاملات السوق الموازية، اليوم الإثنين.
وسجل سعر صرف العملة الأميركية 5.84 دينار مقابل 5.83 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». واستقر سعر صرف اليورو إلى 6.24 دينار وسعر الجنيه الإسترليني عند 7.10 دينار. كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.20 دينار، والدينار التونسي على 1.84 دينار في السوق الموازية.
ما السبب في قفزات الدولار؟
وسجل صرف الدولارقفزات مقابل الدينار الليبي قبل أن يعود إلى الاستقرار، وهو ما أرجعه الخبير الاقتصادي علي الصلح في تصريح إلى قناة «الوسط» إلى وجود حكومتين يؤثر على سعر الصرف بشكل مباشر، فضلًا عن عدم وجود برنامج للنفقات، وبالتالي توقع عدم استقرار سعر الصرف في الوقت الحالي رغم استقرار إنتاج النفط.
إنفاق حكومة الدبيبة دون رقابة
من جهته، تحدث المحلل الاقتصادي والأكاديمي عاطف الحاسية، إلى قناة «الوسط» عن إنفاق حكومة الدبيبة «دون رقابة جهة تتبع مجلس النواب»، في ظل عدم اعتماد الميزانية من البرلمان، بينما حكومة حماد لم يكن لديها الإمكانات اللازمة لتدبير النفقات المعتمدة من المجلس، وبالتالي تعددت جهات الإنفاق، مشيرًا إلى أن أزمة سعر الصرف «مشكلة سياسية أكبر منها مشكلة حوكمية».
أما الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي يقول إلى قناة «الوسط» إن السوق الموازية تتحرك بمجرد وجود ثغرة في تغطية المصرف المركزي لطلبيات العملة الصعبة، عندما تحدث فجوة، ربما يتوقع المضاربون حدوثها فيستعدون لها، ومرات يصنعون أزمات للعرض في السوق الموازية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاعات سريعة للطلب على الدولار، ولا يستطيع المصرف مجاراتها بسهولة، وحركة المضارب أكثر مرونة من إجراءات المصرف.
تعليقات