السايح: تحديات تواجه العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، عما وصفها بـ«تحديات» تواجه الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية على هامش المؤتمر الأول للمركز الليبي للدراسات ورسم السياسات الذي أقيم تحت شعار «الانتخابات الليبية تحديات الواقع واستشراق المستقبل» بالعاصمة طرابلس.

وقال السايح في التصريح الذي نقلته قناة « ليبيا الأحرار»: إن «المفوضية قبلت بالقوانين الانتخابية، لكن هناك أطراف أخرى يجب أن يتقدموا بمقترحاتهم فيها». ونوه إلى أن «المفوضية تؤدي دورها فيما يخض رفع المشاركة والجاهزية لتنفيذ القوانين المحالة لها من مجلس النواب بمجرد توافق الشركاء السياسيين عليها».

الكوني: الانتخابات مشروع لا بديل له لضمان استقرار ليبيا\

حماد يؤكد للسايح استعداد حكومته للمساعدة في إجراء الانتخابات وتأمينها

الدبيبة يؤكد للسايح استعداد الحكومة تقديم مساعدة المفوضية لتنفيذ الانتخابات

وفي أكتوبر الماضي أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تسلُّم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب.