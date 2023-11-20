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السايح: تحديات تواجه العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 02:22 مساء
السايح: تحديات تواجه العملية الانتخابية
السايح بجوار الكوني خلال المؤتمر الأول للمركز الليبي للدراسات ورسم السياسات بالعاصمة طرابلس، 20 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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تحدث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، عما وصفها بـ«تحديات» تواجه الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية على هامش المؤتمر الأول للمركز الليبي للدراسات ورسم السياسات الذي أقيم تحت شعار «الانتخابات الليبية تحديات الواقع واستشراق المستقبل» بالعاصمة طرابلس.

وقال السايح في التصريح الذي نقلته قناة « ليبيا الأحرار»: إن «المفوضية قبلت بالقوانين الانتخابية، لكن هناك أطراف أخرى يجب أن يتقدموا بمقترحاتهم فيها». ونوه إلى أن «المفوضية تؤدي دورها فيما يخض رفع المشاركة والجاهزية لتنفيذ القوانين المحالة لها من مجلس النواب بمجرد توافق الشركاء السياسيين عليها».

الكوني: الانتخابات مشروع لا بديل له لضمان استقرار ليبيا
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وفي أكتوبر الماضي أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تسلُّم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة اللذين اعتمدهما مجلس النواب.

الكوني: صراع البقاء في السلطة أطال أمد الانتخابات
من جهته قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إن الانتخابات مشروع لا بديل له لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا على الرغم من التحديات. مضيفا في كلمة خلال المؤتمر أن الانتخابات التي يتطل لها الليبيون طال أمدها بسبب صراع البقاء في السلطة بين الأجسام السياسية، معربا عن ثقته في خروج المؤتمر الذي يضم نخبة من المفكرين والسياسيين، بنتائج تساهم في تمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي من خلال الأوراق البحثية ذات القيمة العلمية العالية.

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