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إنتاج النفط الليبي مليون و240 ألف برميل يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 12:15 مساء
إنتاج النفط الليبي مليون و240 ألف برميل يوميًا
منشآت حقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا. (شركة مليتة للنفط والغاز)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونا و240 ألف برميل يوميًا. 

وبلغ إنتاج المكثفات 50 ألف برميل يومياً خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق إدارج للمؤسسة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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متوسط أسعار خامات النفط الليبية في العام الماضي
يشار إلى أن أحدث أرقام صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أظهرت أن متوسط أسعار خامات النفط الليبية في العام الماضي ارتفع بنسب تراوحت بين 44.5 و57%، إذ بلغ أعلى سعر 102.04 دولار للبرميل بزيادة 52%، بينما كان أقل سعر 99.07 دولار بارتفاع 44.5% عن العام 2021.

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