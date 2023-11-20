إنتاج النفط الليبي مليون و240 ألف برميل يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونا و240 ألف برميل يوميًا.

وبلغ إنتاج المكثفات 50 ألف برميل يومياً خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق إدارج للمؤسسة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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