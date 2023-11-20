«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب أحيانا
- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية بينما تكون متغيرة الاتجاه اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج بينما يكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة بينما تكون جنوبية صباح الغد على ساحل الخليج.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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