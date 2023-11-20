«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب أحيانا

- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية بينما تكون متغيرة الاتجاه اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج بينما يكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.