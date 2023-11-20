أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 20 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين.

وثبت سعر الدولار عند 4.82 دينار، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.01 دينار، واليورو عند 5.26 دينار.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.16 دينار، بينما ارتفع سعر اليوان الصيني إلى 0.67 دينار مقابل 0.66 دينار أمس.