حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 20 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاستقرار على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تأثر البلاد بمنخفض جوي مدعوم بتبريد في طبقات الجو العليا بداية من مساء يوم الأربعاء علي مناطق الشمال الغربي، مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى جنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 19 و25 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.