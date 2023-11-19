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القيب يقدم مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث العلمي مع البوسنة والهرسك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 10:02 مساء
القيب يقدم مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث العلمي مع البوسنة والهرسك
لقاء القيب مع سفير البوسنة والهرسك. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)
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قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عمران القيب إلى سفير البوسنة والهرسك لدى ليبيا نرمين ميسنوفيش، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لدراستها من الجانب البوسني المختص لإمكانية توقيعها بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد.

التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
واستقبل القيب بمكتبه في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة طربلس، سفير البوسنة والهرسك نرمين ميسنوفيش، والمستشار السياسي بالسفارة أوبراد سافيتش بحضور مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي، ورئيس الأكاديمية الليبية، ورئيس اللجنة الاستشارية، ومدير إدارة الدراسات العليا، ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومدير مكتب شؤون الوزارة، ومدير مكتب التعاون الدولي، ورئيس لجنة التصنيف الدولي، ورئيس اللجنة المركزية للإيفاد.

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وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن اللقاء تركز حول التعاون المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين الصديقين، مشيرة إلى أن القيب أشاد بالعلاقة التي تربط الشعبين الصديقين من القدم وأكد أهمية دعمها وتطويرها خاصة وأن الجامعات البوسنية من الجامعات التي تدرس باللغة الإنجليزية وشهاداتها معتمدة من جميع دول الاتحاد الأوروبي.

أهمية لقاء القيب مع سفير البوسنة والهرسك
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن لقاء القيب مع السفير البوسني تكمُن أهميته «في كون الحكومة عاكفة في هذه الأيام على إيفاد عدد من المعيدين وأعضاء هيئة التدريس والمتفوقين وحملة التخصصات الطبية النادرة»، آملة «أن يكون للجامعات البوسنية نصيب من عدد المستهدفين» بالدراسة في الخارج.

وأضافت الوزارة أن سفير البوسنة والهرسك نرمين ميسنوفيش ثمَّن من جانبه حفاوة الاستقبال من قبل القيب ومسؤولي الوزارة، مؤكدًا سعيه الدؤوب من أجل تعزيز آفاق التعاون مع ليبيا.

لقاء القيب مع سفير البوسنة والهرسك. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)
لقاء القيب مع سفير البوسنة والهرسك. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)
لقاء القيب مع سفير البوسنة والهرسك. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)
لقاء القيب مع سفير البوسنة والهرسك. (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)
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