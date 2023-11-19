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تحقيق لقناة «الوسط»: من المسؤول عن تراجع قيمة الدينار؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 08:51 مساء
تحقيق لقناة «الوسط»: من المسؤول عن تراجع قيمة الدينار؟
صورة مثبتة من تحقيق لقناة «الوسط» (Wtv)
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رصد تحقيق لقناة «الوسط» (Wtv) أسباب وتداعيات تراجع قيمة العملة الليبية أمام الدولار الأميركي، وسط تبادل الاتهامات بين حكومتي الدبيبة وأسامة حماد بالمسؤولية عن الارتفاع المتوالي لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، وتخوفات من انعكاسات ذلك على الظروف المعيشية للمواطنين.

وفي حين أرجع البعض الأزمة الأخيرة إلى مضاربات في السوق الموازية، فإن الدبيبة تحدث سابقًا عن ما سماه «الإنفاق الموازي» لحكومة حماد والذي «تجاوز 15 مليار دينار» و«ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار» أمام الدينار، لكن الأخير قال إن تصريحات الدبيبة بشأن «وجود إنفاق موازٍ» بمثابة «تبرير لإخفاق حكومته في جميع المجالات، وآخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازية».

علي الصلح: وجود حكومتين يؤثر على سعر الصرف بشكل مباشر
الخبير الاقتصادي علي الصلح يرى في تصريح إلى قناة «الوسط» أن وجود حكومتين يؤثر على سعر الصرف بشكل مباشر، فضلًا عن عدم وجود برنامج للنفقات، وبالتالي توقع عدم استقرار سعر الصرف في الوقت الحالي رغم استقرار إنتاج النفط.

وخلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في التاسع من نوفمبر الجاري، قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج إن تراجع الدينار يؤثر سلبًا على أسعار السلع والبضائع، مرجعًا ما حدث إلى السياسات النقدية الخاصة بالمصرف المركزي في إصداره سندات مالية موقعة من وزارة المالية، وهي سبب ارتفاع الدين العام وسعر الدولار.

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عاطف الحاسية: مشكلة سعر الصرف «سياسية أكبر منها حوكمية»
وتحدث المحلل الاقتصادي والأكاديمي عاطف الحاسية، إلى قناة «الوسط» عن إنفاق حكومة الدبيبة «بدون رقابة جهة تتبع مجلس النواب»، في ظل عدم اعتماد الميزانية من البرلمان، بينما حكومة حماد لم يكن لديها الإمكانات اللازمة لتدبير النفقات المعتمدة من المجلس، وبالتالي تعددت جهات الإنفاق، مشيرًا إلى أن أزمة سعر الصرف «مشكلة سياسية أكبر منها مشكلة حوكمية».

الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي يقول إن السوق الموازية تتحرك بمجرد وجود ثغرة في تغطية المصرف المركزي لطلبيات العملة الصعبة، عندما تحدث فجوة، ربما يتوقع المضاربون حدوثها فيستعدون لها، ومرات يصنعون أزمات للعرض في السوق الموازية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاعات سريعة للطلب على الدولار، ولا يستطيع المصرف مجاراتها بسهولة، وحركة المضارب أكثر مرونة من إجراءات المصرف.

علي الشريف: غياب السياسة النقدية للمصرف المركزي
ولفت الخبير الاقتصادي علي الشريف إلى غياب سياسة المصرف المركزي، ومنها عدم وجود آلية صحيحة لمراقبة سعر الصرف، أو سياسة نقدية تقوم بمتابعة السعر في الأسواق العالمية والسوق المحلية، فضلًا عن عدم تغطية طلب كبار التجار على العملة الأميركية.

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