مديرية أمن جالو تخصص 10 آلاف لتر وقود لمخابز البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن جالو، اليوم الأحد، تخصيص عشرة آلاف لتر نفط من مخصصاتها لمصلحة المخابز في البلدية، لحل أزمة نقص وقود الديزل.

وأصدر مدير الأمن اللواء خالد فرج العبار تعليماته بصرف كميات النفط، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الخبز لهم، بالتنسيق مع عميد بلدية جالو أحمد الشحاتي.

وأشارت المديرية إلى أن البلدية ستتولى تزويدها بأسماء المخابز العاملة داخل مدينة جالو، بينما أشرفت دوريات مديرية أمن الواحات جالو على التوزيع بمحطة وقود «733 جالو».

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وتقدم مدير أمن الواحات جالو بالشكر إلى مدير المحطة صلاح عبدالرحيم، للتعاون بهدف تسهيل التعبئة والإشراف.

توزيع الوقود المخصص من مديرية أمن جالو على محطة «733 جالو» (مديرية الأمن)

توزيع الوقود المخصص من مديرية أمن جالو على محطة «733 جالو» (مديرية الأمن)

توزيع الوقود المخصص من مديرية أمن جالو على محطة «733 جالو» (مديرية الأمن)

توزيع الوقود المخصص من مديرية أمن جالو على محطة «733 جالو» (مديرية الأمن)