ارتفاع إنتاج النفط الخام إلى مليون و229 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، ارتفاع إنتاج النفط الخام إلى مليون و229 ألف برميل يوميا من مليون و220 مليون برميل، المعلن الإثنين الماضي.

بلغ إنتاج المكثفات 55 ألف برميل، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما يمثل ارتفاع إنتاج النفط الخام بنحو تسعة آلاف برميل بارقة أمل في إمكانية زيادة الإنتاج، وتجاوز حاجز 1.2 مليون برميل المستقر تقريبًا منذ العام الماضي.

تصدير 600 ألف برميل من إنتاج حقل إيراون

وقبل يومين، أعلنت المؤسسة تصدير أول شحنة من خام إيراون، الذي يجرى إنتاجه من حقل إيراون عبر شركة زلاف لإستكشاف وإنتاج النفط والغاز، إذ جرى شحن 600 ألف برميل من ميناء الزاوية.

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واليوم الأحد، تعيد شركة «راس لانوف» لتصنيع النفط والغاز تشغيل مصنع البولي إيثيلين التابع لها، بعد توقف العمل به أكثر من عشر سنوات.