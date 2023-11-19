بالصور.. ماذا حدث لطلاب غائبين بعد ضبطهم بأماكن عامة في المرج؟

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن المرج ضبط طلاب غائبين عن الدراسة، ويتسكعون في عدد من الأماكن العامة بالمدينة.

وأشار بيان صادر عن المديرية إلى «حجز الطلاب في قسم النجدة وحلاقة شعرهم، وتوقيع أولياء أمورهم تعهدا بعدم تكرار هذا الفعل، والانتظام في دراستهم»، حسب صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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مناشدة من مديرية أمن المرج لأولياء الأمور

وناشدت المديرية أولياء أمور الطلبة «متابعة أبنائهم في المدراس وخارجها، ومراقبة سلوكهم، وألا يتركوهم عرضة للانحراف، ومرافقة رفاق السوء، خاصةَ صغار السن منهم». ومن المقرر استمرار هذه الحملة حتى القضاء على هذه الظاهرة، وفق بيان مديرية أمن المرج.

فرد أمن يحلق شعر طالب بعد ضبطه لغيابه من المدرسة وتسكعه في أماكن عامة، 19 نوفمبر 2023. (مديرية أمن المرج)

طلاب في مركز شرطة بالمرج، 19 نوفمبر 2023. (مديرية أمن المرج)

طلاب في مركز شرطة بالمرج، 19 نوفمبر 2023. (مديرية أمن المرج)

طلاب في مركز شرطة بالمرج، 19 نوفمبر 2023. (مديرية أمن المرج)

فرد أمن يحلق شعر طالب بعد ضبطه لغيابه من المدرسة وتسكعه في أماكن عامة، 19 نوفمبر 2023. (مديرية أمن المرج)