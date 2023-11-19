سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأحد 19 نوفمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد.

وهبطت العملة الأميركية إلى 4.82 مقابل 4.83 دينار، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي. كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.01 دينار مقابل 6.03 دينار، بينما ارتفع اليورو إلى 5.26 مقابل 5.25 دينار الخميس.