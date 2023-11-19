سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأحد 19 نوفمبر 2023)

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد.
وهبطت العملة الأميركية إلى 4.82 مقابل 4.83 دينار، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي. كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.01 دينار مقابل 6.03 دينار، بينما ارتفع اليورو إلى 5.26 مقابل 5.25 دينار الخميس.
أسعار العملات العربية
وبالنسبة للعملات العربية، تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار الخميس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وهبط سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار. بينما استقر سعر الليرة التركية عند 0.16 دينار، ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.66 دينار.
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