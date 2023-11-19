ضبط مطلوب أمني في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة ضبط وإحضار شخص مطلوب لدى مركز شرطة الفريخ في مديرية أمن العجيلات. وأشارت المديرية، في بيان، إلى التحفظ على المتهم إلى حين إتمام إجراءات تسليمه إلى جهة الاختصاص.

العثور على سيارة مسروقة منذ 2014

من جهة أخرى، أعلنت المديرية ضبط مركبة «مسروقة ومبلغ عنها بدائرة مركز شرطة غوط الشعال في مديرية أمن طرابلس منذ العام 2014»، وأخطرت الغرفه الرئيسية بالخصوص.

وفي العاشر من نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ضبط ثلاثة وافدين بتهمة النصب على مواطن في مدينة صبراتة. جاء ذلك بعدما تلقت مديرية أمن صبراتة بلاغا من المواطن باحتيال المتهمين عليه، واستيلائهم منه على 30 ألف دينار، ثم لاذوا بالفرار.