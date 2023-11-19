«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب في واقعة شروع في قتل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، السبت، القبض على مطلوب على ذمة قضية شروع في قتل إثر مشاجرة.

وضبطت وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون المتهم ويدعى «أ.ال.ع.ال» بناء على أمر ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة، وفق بيان صادر عن الإدارة.

النائب العام: ضبط 13 متهما في قضايا قتل وحرابة بالعجيلات

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

والمتهم مطلوب على ذمة قضية شروع في قتل إثر مشاجرة قيدت تحت رقم «2020/2»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وإحالته إلى النيابة المختصة.