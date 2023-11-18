القبض على متهم بسرقة أسطوانات غاز الطهي بمنطقة سيدي حسين في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي القبض على متهم بسرقة أسطوانات غاز الطهي بعد تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المديرية اليوم السبت أن المتهم عمد إلى سرقة أسطوانات غاز الطهي من موزع الغاز بمنطقة سيدي حسين بالقرب من معهد 10 مارس ووضعها بصندوق مركبته الخلفي.

استدعاء مالك المستودع قبل ضبط المتهم

كانت المركبة بدون لوحات معدنية، فيما جرى استدعاء مالك المستودع وفتح محضر بالواقعة ليصدر رئيس القسم العقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري عن الشخص المطلوب.

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وخرج أعضاء التحريات لضبط المتهم، فقاموا أولا برصد المركبة بمنطقة الماجوري وضبطها ثم ألقوا القبض على المتهم بالقرب من جزيرة الأنابيب (الجعب) بمنطقة الماجوري والانتقال به إلى القسم.

وبالاستدلال مع المتهم تبين أنه يُدعى «م.س.ج» من مواليد 1981م، واعترف بما نُسب إليه وأُحيل إلى النيابة العامة.

المركبة المضبوطة في واقعة سرقة اسطوانات غاز الطهي بمنطقة سيدي حسين (مديرية أمن بنغازي)