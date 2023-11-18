ضبط شخص بحوزته 133 قطعة «كوكايين» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت قوة المهام الخاصة بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن ترويج المخدرات داخل ليبيا.

وبناء على معلومة مصدرة تمكنت قوة المهام الخاصة من اختراق شبكة إلكترونية منظمه تمتهن بيع وترويج المخدرات داخل ليبيا، والتواصل مع شخص ليبي الجنسية يقيم بتركيا لغرض شراء عينة من مادة «الكوكايين» المخدرة، وفق بيان صادر عن جهاز مكافحة المخدرات.

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وعند تسلم العينة داخل مدينة طرابلس جرى ضبط شخص ليبي الجنسية داخل السيارة الخاصة به وبحوزته عدد 133 قطعة «كوكايين» تزن كيلو ونصف الكيلو تقريبا.

وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم من حيث الاختصاص وإحالته إلى نيابة جرائم مكافحه المخدرات طرابلس، فيما لا يزال البحث والتحري مستمرا لضبط باقي أفراد الشبكة.

المتهم بالترويج للمخدرات في طرابلس، 18 نوفمبر 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)

المتهم بالترويج للمخدرات في طرابلس، 18 نوفمبر 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)