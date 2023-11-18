  • Alwasat News
Atwasat

ضبط شخص بحوزته 133 قطعة «كوكايين» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 08:30 مساء
ضبط شخص بحوزته 133 قطعة «كوكايين» في طرابلس
المتهم بالترويج للمخدرات في طرابلس، 18 نوفمبر 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)
alwasat radio

ضبطت قوة المهام الخاصة بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أحد أفراد تشكيل عصابي يمتهن ترويج المخدرات داخل ليبيا.

وبناء على معلومة مصدرة تمكنت قوة المهام الخاصة من اختراق شبكة إلكترونية منظمه تمتهن بيع وترويج المخدرات داخل ليبيا، والتواصل مع شخص ليبي الجنسية يقيم بتركيا لغرض شراء عينة من مادة «الكوكايين» المخدرة، وفق بيان صادر عن جهاز مكافحة المخدرات.

العثور على 29 كيلوغراما من «الكوكايين الخام» على شاطئ البحر خلف شركة الأسمدة بالبريقة
ضبط أكثر من 25 كيلو غراما من مخدر الكوكايين الخام في صبراتة

وعند تسلم العينة داخل مدينة طرابلس جرى ضبط شخص ليبي الجنسية داخل السيارة الخاصة به وبحوزته عدد 133 قطعة «كوكايين» تزن كيلو ونصف الكيلو تقريبا.

وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم من حيث الاختصاص وإحالته إلى نيابة جرائم مكافحه المخدرات طرابلس، فيما لا يزال البحث والتحري مستمرا لضبط باقي أفراد الشبكة.

المتهم بالترويج للمخدرات في طرابلس، 18 نوفمبر 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)
المتهم بالترويج للمخدرات في طرابلس، 18 نوفمبر 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)
المتهم بالترويج للمخدرات في طرابلس، 18 نوفمبر 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)
المتهم بالترويج للمخدرات في طرابلس، 18 نوفمبر 2023. (جهاز مكافحة المخدرات)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في المواجهات الأفريقية

نادر الترهوني يطالب بالاستعانة بالدوليين السابقين لدعم المنتخب الوطني في ...
كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!

كاريكاتير خيري - باتيلي والأزمة الليبية!
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة في غزة
برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته

برج الأندلس بغزة.. حكاية أبوحسين وحفيدته
«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء

«بلدي غدامس»: انتشار الحشرة القشرية الخضراء
نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب

نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب
نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي

نيبال تحظر «تيك توك» لأضراره على النسيج الاجتماعي
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة

شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة
عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف

عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف
غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1

غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس

تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس
قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد

قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026

المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا

كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا
حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية

حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدير جهاز مشروعات المواصلات: اقتراب تركيب المنشأ المعدني لصالة ركاب مطار طرابلس
مدير جهاز مشروعات المواصلات: اقتراب تركيب المنشأ المعدني لصالة ...
وصول قطع غيار أميركية وألمانية لمحطتي شمال بنغازي ومصراتة
وصول قطع غيار أميركية وألمانية لمحطتي شمال بنغازي ومصراتة
«الكهرباء»: الدخول بالوحدة الأولى بمحطة طبرق على الشبكة
«الكهرباء»: الدخول بالوحدة الأولى بمحطة طبرق على الشبكة
حبس مدير فرع المصرف الريفي بطرابلس بتهمة الاستيلاء على مليون و300 ألف يورو
حبس مدير فرع المصرف الريفي بطرابلس بتهمة الاستيلاء على مليون و300...
«الإسعاف» يتوجه إلى شارع الرشيد في طرابلس لوجود مبنى سكني آيل للسقوط
«الإسعاف» يتوجه إلى شارع الرشيد في طرابلس لوجود مبنى سكني آيل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
استمرار عمل فتح المسارات بطريق 20 رمضان في طرابلس
استمرار عمل فتح المسارات بطريق 20 رمضان في طرابلس...
القبض على متهم بسرقة أسطوانات غاز الطهي بمنطقة سيدي حسين في بنغازي
القبض على متهم بسرقة أسطوانات غاز الطهي بمنطقة سيدي حسين في ......
ضبط شخص بحوزته 133 قطعة «كوكايين» في طرابلس
ضبط شخص بحوزته 133 قطعة «كوكايين» في طرابلس...
«الإسعاف» يتوجه إلى شارع الرشيد في طرابلس لوجود مبنى سكني آيل للسقوط
«الإسعاف» يتوجه إلى شارع الرشيد في طرابلس لوجود مبنى سكني ......
حبس مدير فرع المصرف الريفي بطرابلس بتهمة الاستيلاء على مليون و300 ألف يورو
حبس مدير فرع المصرف الريفي بطرابلس بتهمة الاستيلاء على مليون......
المزيد